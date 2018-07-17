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17.07.2018  18:43   

Тройное ДТП под Харьковом: есть пострадавшие (ФОТО)

Столкновение произошло 17 июля в 13.34 в Чугуевском районе перед поворотом на Купянск.


// Нацполиция

Там произошло ДТП с участием автомобилей «Газель», «Volkswagen» и «Nissan».

В результате аварии пострадали три человека – 54-х, 29-ти и 36-ти лет.  Сейчас они доставлены в больницу с ЗЧМТ, ушибами и ссадинами.

Транспортные средства получили технические повреждения.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства устанавливаются.


 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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