17.07.2018 18:43

Тройное ДТП под Харьковом: есть пострадавшие (ФОТО)

Столкновение произошло 17 июля в 13.34 в Чугуевском районе перед поворотом на Купянск.



// Нацполиция

Там произошло ДТП с участием автомобилей «Газель», «Volkswagen» и «Nissan».

В результате аварии пострадали три человека – 54-х, 29-ти и 36-ти лет. Сейчас они доставлены в больницу с ЗЧМТ, ушибами и ссадинами.



Транспортные средства получили технические повреждения.



Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства устанавливаются.





