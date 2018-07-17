Тройное ДТП под Харьковом: есть пострадавшие (ФОТО)

Столкновение произошло 17 июля в 13.34 в Чугуевском районе перед поворотом на Купянск.
Там произошло ДТП с участием автомобилей «Газель», «Volkswagen» и «Nissan».
В результате аварии пострадали три человека – 54-х, 29-ти и 36-ти лет. Сейчас они доставлены в больницу с ЗЧМТ, ушибами и ссадинами.
Транспортные средства получили технические повреждения.
Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства устанавливаются.
Сегодня есть шанс «вытянуть» даже самый безнадежный проект, если взяться за него всерьез. Помешать успеху может лишь отсутствие взаимопонимания с коллегами и близкими.
Температура немного снизится, весь день будет пасмурным. Синоптики обещают сильный дождь, особенно в городе и на юге области.
17 июля отмечается Всемирный день эмоджи. Основал этот праздник создатель эмоджипедии Джереми Берг в 2014 году.
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