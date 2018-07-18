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18.07.2018  13:32   

Группа нелегальных эмигрантов попалась пограничникам

Четверых граждан Бангладеш, которые незаконным путем попали в Украину, задержали представители оперативно-розыскного подразделения Восточного регионального управления в г. Харькове.


// Госпогранслужба

Правоохранители получили оперативную информацию о возможном пребывании нелегалов в одном из частных домов Харькова.

Правоохранители осмотрели жилье с разрешения хозяина и обнаружили в нем четверых мужчин азиатской внешности без документов, по словам, граждан Бангладеш.

Во время фильтрационных мероприятий выяснилось, что они незаконным путем попали в Украину с территории России, чтобы отправиться в Германию.

Нарушителей передали представителям Миграционной службы.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  нелегал, пограничники, харьков
 
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