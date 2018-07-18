Группа нелегальных эмигрантов попалась пограничникам

Четверых граждан Бангладеш, которые незаконным путем попали в Украину, задержали представители оперативно-розыскного подразделения Восточного регионального управления в г. Харькове.
Правоохранители получили оперативную информацию о возможном пребывании нелегалов в одном из частных домов Харькова.
Правоохранители осмотрели жилье с разрешения хозяина и обнаружили в нем четверых мужчин азиатской внешности без документов, по словам, граждан Бангладеш.
Во время фильтрационных мероприятий выяснилось, что они незаконным путем попали в Украину с территории России, чтобы отправиться в Германию.
Нарушителей передали представителям Миграционной службы.
Звезды подарят шанс найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость не вскружила вам голову.
В среду в городе будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром сильный.
В 1985 году российским программистом Алексеем Пажитновым создана любимая игра всех офисных сотрудников и не только – тетрис.
влажн.:
давл.:
ветер: