18.07.2018 16:31

Украинец в розыске пытался вернуться из России

В пункте пропуска «Плетеневка» отдела пограничной службы «Волчанск» правоохранители вычислили мужчину, находящего в розыске за грабеж.



// Госпогранслужба

24-летний парень прибыл в пункт пропуска «Плетеневка» на вход в Украину в пешем порядке.

Во время проверки документов пограничники установили, что мужчина разыскивается за совершение уголовного преступления, а именно по части 2 статьи 186 УК Украины «Грабеж».



Пограничники сразу задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции, которым и передали нарушителя.