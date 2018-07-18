Украинец в розыске пытался вернуться из России

В пункте пропуска «Плетеневка» отдела пограничной службы «Волчанск» правоохранители вычислили мужчину, находящего в розыске за грабеж.
24-летний парень прибыл в пункт пропуска «Плетеневка» на вход в Украину в пешем порядке.
Во время проверки документов пограничники установили, что мужчина разыскивается за совершение уголовного преступления, а именно по части 2 статьи 186 УК Украины «Грабеж».
Пограничники сразу задержали мужчину и проинформировали представителей Национальной полиции, которым и передали нарушителя.
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