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18.07.2018  16:04   

В Песочине в горящем доме погиб хозяин

Тело погибшего нашли соседи.


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Пожар в частном доме по улице Зернобазовской поселка Песочин произошел 17 июля.

Горел пол на площади 1 квадратного метра. Спасатели на тушение не вызывались, возгорание ликвидировалоь само.

В доме соседи обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нацполиции, которая установит окончательные обстоятельства трагедии.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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