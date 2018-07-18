В Песочине в горящем доме погиб хозяин

Тело погибшего нашли соседи.
Пожар в частном доме по улице Зернобазовской поселка Песочин произошел 17 июля.
Горел пол на площади 1 квадратного метра. Спасатели на тушение не вызывались, возгорание ликвидировалоь само.
В доме соседи обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Нацполиции, которая установит окончательные обстоятельства трагедии.
Звезды подарят шанс найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость не вскружила вам голову.
В среду в городе будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром сильный.
В 1985 году российским программистом Алексеем Пажитновым создана любимая игра всех офисных сотрудников и не только – тетрис.
влажн.:
давл.:
ветер: