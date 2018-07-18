В Песочине в горящем доме погиб хозяин

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Гороскоп по знакам Зодиака на 18 июля Звезды подарят шанс найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость не вскружила вам голову.

Прогноз погоды в Харькове на среду, 18 июля В среду в городе будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром сильный.