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18.07.2018  18:01   

Правоохранители обнаружили на границе два угнанных автомобиля

Накануне в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники выявили два автомобиля, которые находились в международном розыске.


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В первом случае на выезд из Украины прибыл автомобиль BMW 2010 года выпуска российской регистрации под управлением 34-летнего гражданина РФ. При осуществлении мероприятий пограничного контроля произошло срабатывание базы данных «Интерпол» и установлено, что данный автомобиль находится в розыске с 2018 года.

Второй автомобиль – марки «ZXAUTO» – под управлением 43-летнего гражданина Украины прибыл также на выезд из Украины через тот же пункт пропуска. В ходе пограничного оформления состоялось срабатывания базы данных «Интерпол» и было установлено, что это авто также находится в розыске с 2018 года.

В обоих случаях пограничники сразу же задержали водителей и автомобили и проинформировали представителей Нацполиции, которым и передали задержанных и угнанный транспорт.

Источник:   Госпогранслужба
 Тэги:  угон, пограничники, харьков
 
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