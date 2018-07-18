18.07.2018 17:16

На улице Полтавский шлях в Харькове нашли боеприпас (ФОТО)

17 июля во время ремонтных работ по построению дороги на улице Полтавский шлях рабочие раскопали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны в ржавом состоянии.



// Facebook

Боеприпас нашли в земле на глубине около одного метра, на расстоянии около 10 метров от жилого дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Снаряд вывезли с места происшествия. Эвакуация людей не проводилась.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.