Главная Новости Криминал и происшествия На улице Полтавский шлях в Харькове нашли боеприпас (ФОТО)
18.07.2018  17:16   

На улице Полтавский шлях в Харькове нашли боеприпас (ФОТО)

17 июля во время ремонтных работ по построению дороги на улице Полтавский шлях рабочие раскопали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны в ржавом состоянии.


// Facebook

Боеприпас нашли в земле на глубине около одного метра, на расстоянии около 10 метров от жилого дома.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Снаряд вывезли с места происшествия. Эвакуация людей не проводилась.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  снаряд, ремонт, харьков, находка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.07 Криминал и происшествия «Урожай» на Харьковщине: пиротехники обезвредили 71 взрывоопасный предмет времен Второй мировой войны 12.07 Криминал и происшествия На Харьковщине пиротехники обезвредили 19 взрывоопасных предметов Второй мировой войны 10.07 Криминал и происшествия На Харьковщине пиротехники обезвредили 15 взрывоопасных предметов
 
 

Видео

Харьков и Мировой банк наметили новые планы сотрудничества
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 