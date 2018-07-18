На улице Полтавский шлях в Харькове нашли боеприпас (ФОТО)

17 июля во время ремонтных работ по построению дороги на улице Полтавский шлях рабочие раскопали артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны в ржавом состоянии.
Боеприпас нашли в земле на глубине около одного метра, на расстоянии около 10 метров от жилого дома.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Снаряд вывезли с места происшествия. Эвакуация людей не проводилась.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета Холодногорского отдела полиции.
Звезды подарят шанс найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость не вскружила вам голову.
В среду в городе будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром сильный.
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