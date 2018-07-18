ДТП под Харьковом: пострадали двое детей (ФОТО)

С сотрясением головного мозга 4-летняя девочка и 8-летний мальчик доставлены в харьковскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Авария с участием автомобилей «Газель» и Opel произошла 18 июля в около 13.30 на трассе неподалеку Чугуева на пешеходном переходе.
В результате происшествия пострадали двое детей, находившихся в легковом автомобиле.
Информация внесена в журнал единого учета.
Все обстоятельства сейчас устанавливаются.
Звезды подарят шанс найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость не вскружила вам голову.
В среду в городе будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром сильный.
В 1985 году российским программистом Алексеем Пажитновым создана любимая игра всех офисных сотрудников и не только – тетрис.
влажн.:
давл.:
ветер: