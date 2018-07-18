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18.07.2018  16:30   

ДТП под Харьковом: пострадали двое детей (ФОТО)

С сотрясением головного мозга 4-летняя девочка и 8-летний мальчик доставлены в харьковскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.


// Нацполиция

Авария с участием автомобилей «Газель» и Opel произошла 18 июля в около 13.30 на трассе неподалеку Чугуева на пешеходном переходе.

В результате происшествия пострадали двое детей, находившихся в легковом автомобиле.

Информация внесена в журнал единого учета.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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