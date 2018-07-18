18.07.2018 16:30

ДТП под Харьковом: пострадали двое детей (ФОТО)

С сотрясением головного мозга 4-летняя девочка и 8-летний мальчик доставлены в харьковскую больницу. Состояние их здоровья удовлетворительное.



// Нацполиция

Авария с участием автомобилей «Газель» и Opel произошла 18 июля в около 13.30 на трассе неподалеку Чугуева на пешеходном переходе.



В результате происшествия пострадали двое детей, находившихся в легковом автомобиле.



Информация внесена в журнал единого учета.

Все обстоятельства сейчас устанавливаются.