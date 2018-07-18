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18.07.2018  19:58   

Свидетелей ДТП с ребенком в коляске разыскивает полиция

14 июля около 17.40 на автомобильной дороге в районе дома № 215 по проспекту Гагарина в городе Харькове автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на детскую коляску с малолетним ребенком.


// Нацполиция
В результате полученных телесных повреждений мальчик погиб в помещении больницы.

«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу», – обращаются правоохранители.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, харьков
 
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