Свидетелей ДТП с ребенком в коляске разыскивает полиция

14 июля около 17.40 на автомобильной дороге в районе дома № 215 по проспекту Гагарина в городе Харькове автомобиль «ВАЗ» совершил наезд на детскую коляску с малолетним ребенком.
«Свидетелей и очевидцев ДТП просим обращаться по телефону: 715-71-60 в отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области, расположенного по адресу: г. Харьков, улица Маяковского, 22 к следователю Черкашину Игорю Юрьевичу», – обращаются правоохранители.
Звезды подарят шанс найти оригинальное решение сложнейших вопросов, возможно даже, сделать открытие! Однако берегитесь, чтобы легкость не вскружила вам голову.
В среду в городе будет облачно с прояснениями. Временами дождь, ночью и утром сильный.
В 1985 году российским программистом Алексеем Пажитновым создана любимая игра всех офисных сотрудников и не только – тетрис.
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