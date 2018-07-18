18.07.2018 19:11

В кальянную возле «Стекляшки» неизвестные бросили дымовую шашку

Инцидент произошел в лаунж-баре «Gustoy» на улице Сумской 39/8 в ночь со вторника на среду.



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Сообщение о том, что неизвестные кинули в помещение кафе по улице Сумской дымовую шашку, поступило в Шевченковский отдел полиции около трех часов ночи, сообщили в пресс-службе Нацполиции.



В результате происшествия никто не пострадал.



На место выезжала следственно-оперативная группа, изъяли вещественные доказательства.



Факт происшествия внесен в ЕРДР по ст. 296 ч 2 («Хулиганство»).



Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства.