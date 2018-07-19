В Харькове столкнулись две машины, оба водителя в больнице

18июля, около 23 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Шeвчeнко, 28.
Участниками события стали автомобили «Аudi» и «Вyd F3».
По предварительной информации в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя авто «Аudi» и пассажир автомобиля «Вyd F3».
Для установления обстоятельств ДТП и оформления происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
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