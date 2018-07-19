Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове столкнулись две машины, оба водителя в больнице
19.07.2018  10:30   

В Харькове столкнулись две машины, оба водителя в больнице

18июля, около 23 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на ул. Шeвчeнко, 28.


// Полиция

Участниками события стали автомобили «Аudi» и «Вyd F3».

По предварительной информации в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя авто «Аudi» и пассажир автомобиля «Вyd F3».

Для установления обстоятельств ДТП и оформления происшествия на место была вызвана следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, водитель
 
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