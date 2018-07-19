В Харькове столкнулись две машины, оба водителя в больнице

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 19 июля Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 19 июля Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.