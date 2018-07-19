Главная Новости Криминал и происшествия Более десятка кустов конопли изъяли полицейские у жителя Харьковщины
19.07.2018  11:20   

Более десятка кустов конопли изъяли полицейские у жителя Харьковщины

Наркосодержащие растения обнаружили работники Зачепиловского отдела полиции на территории домовладения 30-летнего мужчины.


// Facebook

В ходе расследования уголовного производства, открытого по факту кражи, работники полиции в соответствии с постановлением следственного судьи Зачепиловского районного суда провели санкционированный обыск домовладения жителя села Лебяжье. В результате они обнаружили на территории домовладения 16 кустов растений зеленого цвета, похожего на коноплю. Мужчина пояснил, что выращивал их для собственного потребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  конопля, наркотик, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия На Салтовке полицейские изъяли у мужчины более 255 кустов конопли 22.06 Власть В одном из харьковских дворов обнаружили «заросли» конопли (ФОТО) 21.06 Криминал и происшествия Харьковские полицейские изъяли у мужчины 50 граммов каннабиса и 75 кустов конопли
 
 

Видео

Харьков и Мировой банк наметили новые планы сотрудничества
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 