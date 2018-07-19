19.07.2018 11:20

Более десятка кустов конопли изъяли полицейские у жителя Харьковщины

Наркосодержащие растения обнаружили работники Зачепиловского отдела полиции на территории домовладения 30-летнего мужчины.



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В ходе расследования уголовного производства, открытого по факту кражи, работники полиции в соответствии с постановлением следственного судьи Зачепиловского районного суда провели санкционированный обыск домовладения жителя села Лебяжье. В результате они обнаружили на территории домовладения 16 кустов растений зеленого цвета, похожего на коноплю. Мужчина пояснил, что выращивал их для собственного потребления.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертное исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.