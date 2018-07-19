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19.07.2018  15:44   

В Харькове на улице мужчина напал на прохожего

Злоумышленника, который с применением физической силы завладел мобильным телефоном, задержали сотрудники Основянского отдела полиции.


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В полицию обратился 51-летний мужчина. Он сообщил, что поздно вечером к нему подошел незнакомец и начал его бить. Когда потерпевший упал, злоумышленник завладел его мобильным телефоном. Вор своими действиями нанес потерпевшему ущерб на сумму 640 гривен.

При проведении розыскных мероприятий сотрудники Основянского ОП задержали 33-летнего гражданина, который обоснованно подозревается в содеянном. Вещественные доказательства изъяты.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления. Ему грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  полиция, телефон, харьков, кража
 
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