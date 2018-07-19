Главная Новости Криминал и происшествия Предприимчивая харьковчанка организовала подруге интимную встречу в сауне
19.07.2018  16:01   

Предприимчивая харьковчанка организовала подруге интимную встречу в сауне

«Свидание» сорвали правоохранители.


// Нацполиция

27-летняя женщина по телефону договорилась с незнакомым мужчиной о встрече и предложила интимное свидание со своей знакомой.

За предоставление сексуальных услуг человек должен был заплатить 1000 гривен девушке и аналогичную сумму своднице.

«Рандеву» прервало появление правоохранителей.

По факту происшествия следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 1 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  проституция, сутенерство, полиция, харьков
 
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