19.07.2018 16:01

Предприимчивая харьковчанка организовала подруге интимную встречу в сауне

«Свидание» сорвали правоохранители.



// Нацполиция

27-летняя женщина по телефону договорилась с незнакомым мужчиной о встрече и предложила интимное свидание со своей знакомой.



За предоставление сексуальных услуг человек должен был заплатить 1000 гривен девушке и аналогичную сумму своднице.



«Рандеву» прервало появление правоохранителей.



По факту происшествия следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 1 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается.