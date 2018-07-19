Предприимчивая харьковчанка организовала подруге интимную встречу в сауне

«Свидание» сорвали правоохранители.
27-летняя женщина по телефону договорилась с незнакомым мужчиной о встрече и предложила интимное свидание со своей знакомой.
За предоставление сексуальных услуг человек должен был заплатить 1000 гривен девушке и аналогичную сумму своднице.
«Рандеву» прервало появление правоохранителей.
По факту происшествия следователем Основянского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст.302 (создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 1 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается.
Звезды предупреждают: сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Все, что не сделано или не доведено до конца, будет раздражать и всячески портить настроение.
Четверг будет облачным. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, которые будут идти практически весь день, постепенно ослабевая.
Считалось, что нынешним утром роса приобретает целебные свойства и дает силы и здоровье и человеку, и зверю, и птице.
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