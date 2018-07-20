На Гагарина BMW сбил мотоциклиста

19 июля, около 21:00, патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 22.
Участниками события стали автомобиль «BMW» и мотоцикл «Moto guzzi criso».
В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.
На место происшествия была вызвана следственно-опeративная группа.
Все детали устанавливает полиция.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: