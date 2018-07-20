Главная Новости Криминал и происшествия На Гагарина BMW сбил мотоциклиста
20.07.2018  10:30   

На Гагарина BMW сбил мотоциклиста

19 июля, около 21:00, патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Гагарина, 22.


// Полиция

Участниками события стали автомобиль «BMW» и мотоцикл «Moto guzzi criso».

В результате ДТП в больницу госпитализировали водителя мотоцикла.

На место происшествия была вызвана следственно-опeративная группа.

Все детали устанавливает полиция.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  мотоцикл, дтп, харьков, гагарина
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.07 Криминал и происшествия В Харькове Chevrolet столкнулся с Kawasaki 18.06 Криминал и происшествия В Харькове мотоциклист сбил животное 11.05 Криминал и происшествия На Героев Труда столкнулись мотоцикл и ВАЗ, есть пострадавшие
 
 

Видео

Судья по делу Кернеса заявил в Высший совет правосудия о давлении на него и его семью стороной потерпевших
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 