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20.07.2018  13:43   

В Харькове полиция задержала местного «наркобарона» (ФОТО)

На территории частного домовладения в Киевском районе участковый офицер полиции обнаружил 910 кустов конопли.


// Facebook

Предварительно установлено, 28-летний житель дома, уже был ранее судим за преступления, связанные с наркотиками. Запрещенные растения он выращивал для собственных нужд.

Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  куст, конопля, полиция, харьков, плантация
 
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