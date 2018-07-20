В Харькове полиция задержала местного «наркобарона» (ФОТО)

На территории частного домовладения в Киевском районе участковый офицер полиции обнаружил 910 кустов конопли.
Предварительно установлено, 28-летний житель дома, уже был ранее судим за преступления, связанные с наркотиками. Запрещенные растения он выращивал для собственных нужд.
Вещественные доказательства изъяты и направлены на экспертизу.
По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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