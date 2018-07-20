20.07.2018 15:03

В Харькове гражданин Таджикистана открыл нелегальный канал для азиатов, желающих попасть в Европу (ВИДЕО)

Следствие задокументировало несколько фактов незаконного пересечения государственной границы Украины.



// Нацполиция

С марта 2018 года следователями проводилось расследование уголовного производства, связанного с организацией незаконного пересечения государственной границы Украины.



Группа злоумышленников в составе более четырех человек организовали на территории Харьковской и Луганской областей канал незаконного пересечения государственной границы Украины.



Основными фигурантами, которых злоумышленники перемещали через государственную границу Украины, были граждане Вьетнама, Сомали и Бангладеш. Все нелегалы задержаны.



18 июля организатор преступной группы, 42-летнего гражданина Таджикистана, был задержан в Харькове. Мужчина пытался переправить через границу девять нелегалов.



19 июля к нему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 9 лет заключения. Задержанный находится под стражей. Правоохранители устанавливают его сообщников и проводят необходимые меры по их задержанию.



На четыре группы иностранцев, выпавшихся нелегально пересечь границу, оформлены материалы на принудительное выдворение из страны, пока нарушителей поместили в пункт временного содержания иностранцев.



«В течение последних четырех месяцев представителями оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПС Украины в более 10 случаев были задержаны 49 нелегальных мигранта. В большинстве это были выходцы из Вьетнама и Бангладеш, - рассказала пресс-секретарь Восточного регионального управления ГПС Украины Оксана Иванец. - Задержания продолжались по всей территории Украины - в Киеве, Одессе, Харьковской и Луганской областях. Также задержаны группы нелегальных мигрантов непосредственно на линии государственной границы Украины. Наше государство они использовали, как транзитную территорию для попадания в страны Европы с целью трудоустройства».