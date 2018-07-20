20.07.2018 15:18

Женский зонтик устроил переполох на станции метро «Завод имени Малышева»

Задержка движения составила две минуты.



// Мир метро

Сегодня днем на станции «Завод им. Малышева» женщина уронила зонт на контактный рельс, сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

По его словам, произошла короткая, но яркая вспышка в которой этот зонт и сгорел.

«На короткое время движение было остановлено. За пару минут были проверены состояния путей и вытащены наверх обугленные останки зонта.