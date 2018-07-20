Женский зонтик устроил переполох на станции метро «Завод имени Малышева»

Задержка движения составила две минуты.
Сегодня днем на станции «Завод им. Малышева» женщина уронила зонт на контактный рельс, сообщил директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
По его словам, произошла короткая, но яркая вспышка в которой этот зонт и сгорел.
«На короткое время движение было остановлено. За пару минут были проверены состояния путей и вытащены наверх обугленные останки зонта.
С рельсами все ок. Задержка в движении поездов составила две минуты», – написал Юрий Сидоренко на своей странице в Facebook.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
влажн.:
давл.:
ветер: