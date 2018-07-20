На ХТЗ Сhevrolet попортил двум иномаркам внешний вид

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 20 июля День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.

Прогноз погоды в Харькове на пятницу, 20 июля С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.