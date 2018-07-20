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20.07.2018  16:28   

На ХТЗ Сhevrolet попортил двум иномаркам внешний вид

20 июля около полудня на улице Библика, 37 произошло ДТП с участием автомобилей Сhevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti и Nissan Murano.


// Facebook

Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля Сhevrolet Aveo допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti и Nissan Murano.

В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

На водителя Сhevrolet Aveo патрульные составили протокл по ст. 124 КУоАП.

Аину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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