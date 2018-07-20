На ХТЗ Сhevrolet попортил двум иномаркам внешний вид

20 июля около полудня на улице Библика, 37 произошло ДТП с участием автомобилей Сhevrolet Aveo, Chevrolet Lacetti и Nissan Murano.
Как предварительно установили патрульные, водитель автомобиля Сhevrolet Aveo допустил столкновение с автомобилем Chevrolet Lacetti и Nissan Murano.
В результате ДТП никто не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.
На водителя Сhevrolet Aveo патрульные составили протокл по ст. 124 КУоАП.
Аину водителя определит суд.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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