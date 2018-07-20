20.07.2018 17:34

Под утро в Харькове сожгли Audi

Около половины четвертого утра 20 июля по улице Дача 55 у дома №9 загорелся автомобиль «Audi A1».



// ГСЧС

К месту вызова немедленно отправился подразделение 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.

На момент прибытия спасателей горел салон и багажный отсек легковушки «Audi» 2017 года выпуска.

Площадь пожара составила около 2 кв.м.

Пожарные с помощью пены быстро потушили пожар, не дав пламени распространиться на другие машины, которые были припаркованы рядом.

Окончательная ликвидация пожара состоялась в 4:09.

Причина пожара - занесение открытого источника огня.