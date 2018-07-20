Под утро в Харькове сожгли Audi

Около половины четвертого утра 20 июля по улице Дача 55 у дома №9 загорелся автомобиль «Audi A1».
К месту вызова немедленно отправился подразделение 27-й Государственной пожарно-спасательной части на автоцистерне.
На момент прибытия спасателей горел салон и багажный отсек легковушки «Audi» 2017 года выпуска.
Площадь пожара составила около 2 кв.м.
Пожарные с помощью пены быстро потушили пожар, не дав пламени распространиться на другие машины, которые были припаркованы рядом.
Окончательная ликвидация пожара состоялась в 4:09.
Причина пожара - занесение открытого источника огня.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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