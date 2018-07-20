20.07.2018 18:57

Пропавших из санатория девушек нашли полицейские

Никаких событий криминального характера с юными беглянками не произошло.



// Нацполиция

16 июля в Слободской отдел полиции обратилась воспитательница Областного детского психоневрологического санатория. Женщина рассказала, что 15 и 17-летние девочки самовольно покинули санаторий.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали девушек. Как выяснилось, подростки ночевали у своих знакомых в Харькове.



Полицейские провели с девочками профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Сейчас они находятся в санатории.