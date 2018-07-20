Пропавших из санатория девушек нашли полицейские

Никаких событий криминального характера с юными беглянками не произошло.
16 июля в Слободской отдел полиции обратилась воспитательница Областного детского психоневрологического санатория. Женщина рассказала, что 15 и 17-летние девочки самовольно покинули санаторий.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские разыскали девушек. Как выяснилось, подростки ночевали у своих знакомых в Харькове.
Полицейские провели с девочками профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем. Сейчас они находятся в санатории.
День идеально подходит для дружеских посиделок, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, годится мало.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Синоптики обещают дождь c грозой.
Для сладкоежек день пройдет под девизом «I cake you», что значит «Я приду к тебе с тортом».
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