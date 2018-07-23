23.07.2018 10:25

Транснациональную группировку торговцев кокаином накрыли в Харькове (ВИДЕО)

Изїято наркотиков почти на полтора миллиона гривен.



// СБУ

Наркодельцы организовали контрабандные поставки из одной из стран Европы кокаина, который сбывали в Украине большими партиями. Товар ввозился в нашу страну курьерами, сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстазе.



Сотрудники СБУ задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков за тридцать тысяч евро. E наркодельца изъято три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов.



По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам "черного рынка" составляет почти полтора миллиона гривен.



Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки.