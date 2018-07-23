Главная Новости Криминал и происшествия Житель пригорода украл у соседей кондиционер и электроинструменты
23.07.2018  11:22   

Житель пригорода украл у соседей кондиционер и электроинструменты

40-летний изюмчанин нанес материальный ущерб на сумму около 12 тысяч гривен.


// Нацполиция

В июне в Изюмский отдел полиции обратился местный житель. Мужчина рассказал о том, что неизвестные похитили кондиционер с его домовладения.

Полицейские вычислили вора. Им оказался 40-летний житель Изюма. Осказалось, мужчина имеет непогашенную судимость за совершение имущественного преступления и на момент совершения кражи он находился на испытательном сроке.

Также установлено, что мужчина в январе похитил электроинструменты из домовладения жителя района.

Часть похищенного злоумышленник продал, остальные вещи полицейские обнаружили и изъяли во время обыска у него дома и вернули потерпевшим.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.

 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
20.07 Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины задержали мужчину за кражу велосипеда 19.07 Криминал и происшествия Полицейские задержали мужчину за попытку украсть два велосипеда 19.07 Криминал и происшествия В Харькове на улице мужчина напал на прохожего
 
 

Видео

За ювелирные изделия - круглосуточный домашний арест. Как Татьяне Цибульник избирали меру пресечения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 