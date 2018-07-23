Житель пригорода украл у соседей кондиционер и электроинструменты

Полицейские вычислили вора. Им оказался 40-летний житель Изюма. Осказалось, мужчина имеет непогашенную судимость за совершение имущественного преступления и на момент совершения кражи он находился на испытательном сроке.

Также установлено, что мужчина в январе похитил электроинструменты из домовладения жителя района.

Часть похищенного злоумышленник продал, остальные вещи полицейские обнаружили и изъяли во время обыска у него дома и вернули потерпевшим.

Следователем Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют его причастность к совершению аналогичных преступлений.