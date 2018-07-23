23.07.2018 14:31

Диверсант из «ДНР» с гранатометом пытался взорвать грузовой поезд на «Основе» (ФОТО)

На Харьковщине СБУ предупредила диверсию на железной дороге.



// СБУ

Сотрудники СБУ и бойцы спецподразделения "Альфа" задержали диверсанта у железнодорожной станции "Основа" при попытке осуществить выстрел из гранатомета в грузовой поезд. У злоумышленника изъято гранатомет РПГ-22 и четыре боевые гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалом.



Оперативники спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Донецка, который в последнее время живет на территории Харьковской области, был завербован представителями так называемого "министерства государственной безопасности" ДНР для совершения диверсионного акта на железной дороге.



По заданию кураторов фейковых "министерства" злоумышленник с помощью реактивного противотанкового гранатомета должен был взорвать грузовой поезд, перевозивший горюче-смазочные материалы и другие материальные ценности для нужд Вооруженных Сил Украины в зоне проведения ООС.

Все действия диверсанта кураторы координировали и утверждали через популярный мобильный мессенджер.



Правоохранители также установили, что с 2002 года злоумышленник отбывал в исправительной колонии четырнадцатилетний срок лишения свободы за совершенное им по предварительному сговору группой лиц умышленное убийство человека.

Следователями Службы безопасности Украины начато уголовное производство по признакам ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия).



Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании в отношении него судом меры пресечения в виде содержания под стражей.



Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.