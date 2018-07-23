23.07.2018 13:29

ДТП под Харьковом: фура отрезала пенсионеру ступню

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июля около 9.40 в Мерефе.



// Нацполиция

На пешеходном переходе грузовой автомобиль «Ford», под управлением 52-летнего харьковчанина, совершил наезд на 65-летнего мужчину.

Пострадавшего пешехода доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией стопы, закрытым переломом бедра и травматическим шоком.



На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.



Факт события внесен в Журнал единого учета. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливаются.