ДТП под Харьковом: фура отрезала пенсионеру ступню

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 июля около 9.40 в Мерефе.
На пешеходном переходе грузовой автомобиль «Ford», под управлением 52-летнего харьковчанина, совершил наезд на 65-летнего мужчину.
Пострадавшего пешехода доставили в харьковскую больницу с травматической ампутацией стопы, закрытым переломом бедра и травматическим шоком.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и патрульные полицейские.
Факт события внесен в Журнал единого учета. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливаются.
Сегодня легко можно забыть о чувстве меры. Вас могут ожидать крупные траты и покупки, но звезды советуют сдерживать свои желания, чтобы не превысить бюджет.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
влажн.:
давл.:
ветер: