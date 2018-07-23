Главная Новости Криминал и происшествия Утром на Клочковской произошло ДТП-«паровозик» из пяти иномарок
23.07.2018  12:19   

Утром на Клочковской произошло ДТП-«паровозик» из пяти иномарок

Столкновение произошло 23 июля около 8 утра на улице Клочковской, 195.


// Патрульная полиция

Участниками аварии стали автомобиль Chevrolet, Honda, Nissan, Renault и Opel"

В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Renault.

Причины и обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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