Утром на Клочковской произошло ДТП-«паровозик» из пяти иномарок

Столкновение произошло 23 июля около 8 утра на улице Клочковской, 195.
Участниками аварии стали автомобиль Chevrolet, Honda, Nissan, Renault и Opel"
В результате ДТП в больницу госпитализировали пассажирку автомобиля Renault.
Причины и обстоятельства происшествия установит следственно-опeративная группа.
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Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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