На Салтовке Mazda снесла фонарный столб (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов утра воскресенья в районе дома 47 по улице Героев Труда.
Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Mazda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Mazda" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
Сегодня легко можно забыть о чувстве меры. Вас могут ожидать крупные траты и покупки, но звезды советуют сдерживать свои желания, чтобы не превысить бюджет.
Днем в Харькове на небе появятся облака, которые к вечеру должны рассеяться. Во второй половине дня возможен мелкий дождь, который к вечеру должен закончиться.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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