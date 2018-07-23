23.07.2018 15:04

На Салтовке Mazda снесла фонарный столб (ФОТО)

Авария произошла около пяти часов утра воскресенья в районе дома 47 по улице Героев Труда.



// Патрульная полиция

Как сообщили патрульные, водитель автомобиля Mazda не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на столб.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля "Mazda" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.