В Харькове мужчины напали на пассажира электропоезда (ФОТО)

За совершение разбоя двух ранее судимых 28-летних мужчин задержали сотрудники Холодногорского отдела полиции.
В дежурную части 21 июля поступило сообщение от медсестры Мерефянской больницы о том, что в их заведения обратился 42-летний мужчина с переломом ребер. Пострадавший сообщил, что ночью на Южном вокзале в городе Харькове его избили незнакомцы.
Работники полиции установили, что на платформе в электропоезде к потерпевшему подошли неизвестные, избили и отобрали 2000 гривен и мобильный телефон.
По предоставленным приметам сотрудники Холодногорского отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский оперативно обнаружили злоумышленников. Вещественные доказательства изъяты.
Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении преступления. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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