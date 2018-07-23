Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове мужчины напали на пассажира электропоезда (ФОТО)
23.07.2018  17:16   

В Харькове мужчины напали на пассажира электропоезда (ФОТО)

За совершение разбоя двух ранее судимых 28-летних мужчин задержали сотрудники Холодногорского отдела полиции.


// Facebook

В дежурную части 21 июля поступило сообщение от медсестры Мерефянской больницы о том, что в их заведения обратился 42-летний мужчина с переломом ребер. Пострадавший сообщил, что ночью на Южном вокзале в городе Харькове его избили незнакомцы.

Работники полиции установили, что на платформе в электропоезде к потерпевшему подошли неизвестные, избили и отобрали 2000 гривен и мобильный телефон.

По предоставленным приметам сотрудники Холодногорского отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский оперативно обнаружили злоумышленников. Вещественные доказательства изъяты.

Следователями открыто уголовное производство по ч.2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Извещены о подозрении в совершении преступления. В отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник:   Полиция Харьковщины
 Тэги:  кража, станция, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.07 Криминал и происшествия Житель пригорода украл у соседей кондиционер и электроинструменты 20.07 Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины задержали мужчину за кражу велосипеда 19.07 Криминал и происшествия Полицейские задержали мужчину за попытку украсть два велосипеда
 
 

Видео

За ювелирные изделия - круглосуточный домашний арест. Как Татьяне Цибульник избирали меру пресечения
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 