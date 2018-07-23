23.07.2018 18:03

В переходе на «Студенческой» рецидивист ограбил подростка

Ранее судимого 33-летнего злоумышленника разоблачили в преступлении работники Киевского отдела полиции.



// Нацполиция

17 июня в подземном переходе метро 33-летний мужчина открыл рюкзак несовершеннолетнего, который висел у него за плечами, и завладел деньгами. Парень заметил злоумышленника и поднял шум. Мужчина выбежал из подземного перехода на улицу, где его остановили прохожие и работники полиции.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.