На Журавлевском спуске в ДТП пострадал велосипедист

Медики оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.
Столкновение произошло на перекрестке улиц Матюшенко и Челюскинцев в Киевском районе 23 июля около 18:00.
По предварительным данным, водитель «Subaru» задел мужчину, который двигался на велосипеде.
Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья 36-летнего мужчины удовлетворительное, после осмотра врачей он был отпущен домой.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
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