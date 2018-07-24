24.07.2018 10:30

На Журавлевском спуске в ДТП пострадал велосипедист

Медики оказали пострадавшему помощь и отпустили домой.



// Нацполиция

Столкновение произошло на перекрестке улиц Матюшенко и Челюскинцев в Киевском районе 23 июля около 18:00.



По предварительным данным, водитель «Subaru» задел мужчину, который двигался на велосипеде.

Пострадавший был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Состояние здоровья 36-летнего мужчины удовлетворительное, после осмотра врачей он был отпущен домой.



Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского отдела полиции.



В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.