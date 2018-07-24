Главная Новости Криминал и происшествия На выезде из Харькова столкнулись фура и минивэн: есть пострадавшие (ФОТО)
24.07.2018  11:31   

На выезде из Харькова столкнулись фура и минивэн: есть пострадавшие (ФОТО)

Столкновение произошло после одиннадцати часов вечера 23 июля на перекрестке улицы Леся Сердюка и Окружной дороги.


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали фура Freightliner LLC и автомобиль Opel Vivaro.

В аварии пострадали водитель и пассажирка минивэна,  медики госпитализировали их в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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