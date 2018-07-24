На выезде из Харькова столкнулись фура и минивэн: есть пострадавшие (ФОТО)

Столкновение произошло после одиннадцати часов вечера 23 июля на перекрестке улицы Леся Сердюка и Окружной дороги.
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали фура Freightliner LLC и автомобиль Opel Vivaro.
В аварии пострадали водитель и пассажирка минивэна, медики госпитализировали их в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
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