За грядку конопли жительнице области грозит тюрьма

О том, что жительница Краснокутска посадила в огороде коноплю, в полицию сообщил 40-летний мужчина.
Правоохранители провели санкционированный обыск в домовладении злоумышленницы, где обнаружили и изъяли 13 кустов растений, похожих на коноплю.
По словам женщины, растения она выращивала для собственных нужд.
Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: