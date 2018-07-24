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24.07.2018  12:29   

За грядку конопли жительнице области грозит тюрьма

О том, что жительница Краснокутска посадила в огороде коноплю, в полицию сообщил 40-летний мужчина.


// Нацполиция

Правоохранители провели санкционированный обыск в домовладении злоумышленницы, где обнаружили и изъяли 13 кустов растений, похожих на коноплю.

По словам женщины, растения она выращивала для собственных нужд.

Вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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