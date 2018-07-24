Продавщицу оставили без средства передвижения

Местный житель украл «плохо стоящий» велосипед.
44-летняя жительница Боровского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила об исчезновении велосипеда, который оставила у магазина.
Правоохранители установили вора – им оказался 35-летний местный житель.
Как выяснилось, потерпевшая работает в магазине и приезжает на работу на велосипеде. В тот день женщина, как всегда, оставила двухколесный транспорт возле магазина. Злоумышленник проходил мимо и решил украсть велосипед.
Мужчина объяснил, что таким образом он хотел улучшить свое материальное положение.
Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.
И вы, и окружающие сегодня склонны делать себе маленькие (и не очень) приятные поблажки. Звезды предупреждают: надо знать меру, чтобы потом ни о чем не жалеть.
В Харькове переменная облачность, ночью местами небольшой кратковременный дождь, гроза, днем – кратковременный дождь, гроза, ветер 5-10 м/с.
В этот день православные люди чествуют святую равноапостольную Ольгу, во многом благодаря которой Русь приняла православную веру.
влажн.:
давл.:
ветер: