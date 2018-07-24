24.07.2018 15:01

Продавщицу оставили без средства передвижения

Местный житель украл «плохо стоящий» велосипед.



// Нацполиция

44-летняя жительница Боровского района обратилась в полицию с заявлением о краже. Она сообщила об исчезновении велосипеда, который оставила у магазина.

Правоохранители установили вора – им оказался 35-летний местный житель.

Как выяснилось, потерпевшая работает в магазине и приезжает на работу на велосипеде. В тот день женщина, как всегда, оставила двухколесный транспорт возле магазина. Злоумышленник проходил мимо и решил украсть велосипед.

Мужчина объяснил, что таким образом он хотел улучшить свое материальное положение.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.