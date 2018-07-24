24.07.2018 18:15

В Харькове полицейские задержали «буйного» наркомана

34-летний мужчина хранил при себе шприц с наркотическим веществом.



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22 июля на улице Амурской внимание экипажа полиции привлек мужчина, который вел себя неадекватно и имел явные признаки наркотического опьянения. При проверке документов полицейские заметили у него в сумке шприц с веществом коричневого цвета.

Вещество изъято и направлено на исследование.

По данному факту следователем Киевского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.