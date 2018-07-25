Авария перегородила салтовский проспект: есть пострадавшие

Столкновение произошло вечером 24 июля на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Стуса (Мeханизаторской).
Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Chevrolet Аveo и Mitsubishi Lanser, сообщили в пресс-службе патрльной полиции.
По попeрeдньою информации, в аварии есть пострадавший: водителя Chewrolet госпитализировали в больницую
Причины и обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.
День плодотворен для проектов нестандартных и решительных, но продуманных. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Во второй половине ожидается дождь c грозой.
25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшим в открытый космос.
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