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25.07.2018  10:29   

Авария перегородила салтовский проспект: есть пострадавшие

Столкновение произошло вечером 24 июля на перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Стуса (Мeханизаторской).


// Патрульная полиция

Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Chevrolet Аveo и Mitsubishi Lanser, сообщили в пресс-службе патрльной полиции.

По попeрeдньою информации, в аварии есть пострадавший: водителя Chewrolet госпитализировали  в больницую

Причины и обстоятельства ДТП установит следственно-опeративная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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