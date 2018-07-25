Возле Велозавода фура с прицепом вылетела на тротуар (ФОТО)

Авария произошла 25 июля около 5:00 утра на Московском проспекте, 118.
По предварительной информации водитель автомобиля "Man" с прицепом не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля "Man" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Вину водителя определит суд.
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