Главная Новости Криминал и происшествия Возле Велозавода фура с прицепом вылетела на тротуар (ФОТО)
25.07.2018  11:28   

Возле Велозавода фура с прицепом вылетела на тротуар (ФОТО)

Авария произошла 25 июля около 5:00 утра на Московском проспекте, 118.


// Патрульная полиция

По предварительной информации водитель автомобиля "Man" с прицепом не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля "Man" патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Вину водителя определит суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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