25.07.2018 12:40

Харьковская область: пиротехники обезвредили 12 устаревших взрывоопасных предметов

Всего было разминировано 12 боеприпасов.



// ГСЧС

24 июля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Основянском и Холодногорском районах города Харькова.

Всего было разминировано 12 боеприпасов, из которых 11 артснарядов разного калибра и 1 минометную мину 50 мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.

Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:

- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;

- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».