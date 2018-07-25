Харьковская область: пиротехники обезвредили 12 устаревших взрывоопасных предметов

Всего было разминировано 12 боеприпасов.
24 июля пиротехническая группа аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области проводила мероприятия по разминированию и обезвреживанию боеприпасов времен Второй мировой войны, которые были обнаружены в Основянском и Холодногорском районах города Харькова.
Всего было разминировано 12 боеприпасов, из которых 11 артснарядов разного калибра и 1 минометную мину 50 мм. Найденные боеприпасы были обезврежены на специальных взрывных площадках путем подрыва.
Пиротехники ГСЧС на месте проведения пиротехнических работ с местными жителями проводили разъяснительные беседы по действиям в случае обнаружении подозрительных предметов.
ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области в очередной раз напоминает о необходимости соблюдать правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов:
- ни в коем случае не трогать и не перемещать боеприпасы;
- обнаружив их, оградить место находки и безотлагательно позвонить в ДСНС по номеру «101».
День плодотворен для проектов нестандартных и решительных, но продуманных. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Во второй половине ожидается дождь c грозой.
25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшим в открытый космос.
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