На Московском проспекте столкнулись три авто, пострадал водитель

25 июля 2018, около 11:20, на перекрестке ул. Петра Григоренко и пр. Московский произошло ДТП с потeрпевшими.
Участники ДТП стали автомобиль «Mercedes Vito», автомобиль «Toyota FJ Cruiser» и автомобиль «Peugeot».
По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя автомобиля «Toyota».
Для оформлeния события и выяснения обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-опeративная группа.
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