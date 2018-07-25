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25.07.2018  15:14   

На Московском проспекте столкнулись три авто, пострадал водитель

25 июля 2018, около 11:20, на перекрестке ул. Петра Григоренко и пр. Московский произошло ДТП с потeрпевшими.


// Полиция

Участники ДТП стали автомобиль «Mercedes Vito», автомобиль «Toyota FJ Cruiser» и автомобиль «Peugeot».

По предварительной информации, в результате ДТП в больницу госпитализировали водителя автомобиля «Toyota».

Для оформлeния события и выяснения обстоятельств ДТП на место была вызвана следственно-опeративная группа.

Источник:   Патрульная Полиция
 Тэги:  полиция, дтп, харьков
 
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