25.07.2018 18:16

В Киевском районе в харьковчанина изъято наркотическое вещество

При личном досмотре у 25-летнего мужчины работники полиции обнаружили пакет с веществом белого цвета, похожей на «соли».



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21 июля по дежурную часть Киевского отдела полиции поступило сообщение о том, что у дома на улице Леся Сердюка неизвестный ведет себя подозрительно и что-то ищет.

По указанному адресу выехал наряд полиции. По приметам, предоставивший заявитель, полицейские обнаружили 25-летнего мужчины. У него изъят пакет с кристаллообразным веществом белого цвета. Парень объяснил, что в пакете находится наркотическое вещество «соли».

Вещественные доказательства направлены на исследование.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.