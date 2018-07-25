Женщина-пешеход попала под колеса Renault

Авария произошла 25 июля около 12:00 на пр. Льва Ландау, 3.
Водитель автомобиля "Renault Kangoo" совершил наезд на пешехода-женщину, сообщили патрульные.
Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшую в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.
День плодотворен для проектов нестандартных и решительных, но продуманных. Главное – не давить на окружающих, оставляя за ними определенную свободу.
На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Во второй половине ожидается дождь c грозой.
25 июля 1984 года Светлана Савицкая стала первой женщиной-космонавтом, вышедшим в открытый космос.
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