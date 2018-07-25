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25.07.2018  16:33   

Женщина-пешеход попала под колеса Renault

Авария произошла 25 июля около 12:00 на пр. Льва Ландау, 3.


// Патрульная полиция

Водитель автомобиля "Renault Kangoo" совершил наезд на пешехода-женщину, сообщили патрульные.

Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала пострадавшую в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП установит следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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