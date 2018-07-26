Несовершеннолетнюю дочь, которая поссорилась с отцом, собрала рюкзак и ушла, вернули домой полицейские

Юную беглянку нашли на улице в поселке Солоницевка. Выяснилось, что после ссоры с отцом обиженная девушка планировала поехать в другой город, но потом испугалась и осталась в деревне.
Утром 24 июля в полицию обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал о ссоре с 15-летней дочерью, которая посреди ночи собрала рюкзак с вещами и ушла из дома.
В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции Дергачевского отдела полиции разыскали девочку и передали отцу.
В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. С девочкой работники полиции провели профилактическую беседу.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими – возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия делами, требующими концентрации и терпения.
Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. После ночного дождя осадков больше не ожидается.
День парашютиста (скайдайвера) – праздник неофициальный, но широко отмечается среди профессионалов и любителей парашютного спорта.
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