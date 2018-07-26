Главная Новости Криминал и происшествия Несовершеннолетнюю дочь, которая поссорилась с отцом, собрала рюкзак и ушла, вернули домой полицейские
26.07.2018  10:30   

Несовершеннолетнюю дочь, которая поссорилась с отцом, собрала рюкзак и ушла, вернули домой полицейские

Юную беглянку нашли на улице в поселке Солоницевка. Выяснилось, что после ссоры с отцом обиженная девушка планировала поехать в другой город, но потом испугалась и осталась в деревне.


// Нацполиция

Утром 24 июля в полицию обратился 34-летний местный житель. Мужчина рассказал о ссоре с 15-летней дочерью, которая посреди ночи собрала рюкзак с вещами и ушла из дома.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции Дергачевского отдела полиции разыскали девочку и передали отцу.

В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. С девочкой работники полиции провели профилактическую беседу.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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