Главная Новости Криминал и происшествия На Окружной «шестерка» врезалась в маршрутный автобус
26.07.2018  12:01   

На Окружной «шестерка» врезалась в маршрутный автобус

Столкновение на 501 километре Окружной дороги произошло 25 июля около четырех часов дня.


// Патрульная полиция

Как собщили в пренсс-службе патруульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Эталон, который двигался во встречном направлении.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ-2106 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Отметим, это не первое ДТП с участие маршрутного автобуса за сутки: 25 июля около 7:30 на Симферопольском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса «Конный рынок - Бабаи-1» и грузового автомобиля «MAN».

Тэги:  дтп, харьков
 
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