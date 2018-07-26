На Окружной «шестерка» врезалась в маршрутный автобус

Столкновение на 501 километре Окружной дороги произошло 25 июля около четырех часов дня.
Как собщили в пренсс-службе патруульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Эталон, который двигался во встречном направлении.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ-2106 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
Вину водителя определит суд.
Отметим, это не первое ДТП с участие маршрутного автобуса за сутки: 25 июля около 7:30 на Симферопольском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса «Конный рынок - Бабаи-1» и грузового автомобиля «MAN».
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