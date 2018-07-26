26.07.2018 12:01

На Окружной «шестерка» врезалась в маршрутный автобус

Столкновение на 501 километре Окружной дороги произошло 25 июля около четырех часов дня.



// Патрульная полиция

Как собщили в пренсс-службе патруульной полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом Эталон, который двигался во встречном направлении.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля ВАЗ-2106 патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Вину водителя определит суд.

Отметим, это не первое ДТП с участие маршрутного автобуса за сутки: 25 июля около 7:30 на Симферопольском шоссе произошло столкновение маршрутного автобуса «Конный рынок - Бабаи-1» и грузового автомобиля «MAN».