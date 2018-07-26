На улице 8 Марта в огне погиб мужчина (ФОТО)

25 июля в поселке Караван Новомосковского района, в частном доме на улице 8 Марта, 5 загорелись крыша и домашние вещи.
На тушение выезжал дежурный караул 65-го Государственного пожарно-спасательного поста на автоцистерне.
На момент прибытия пожарных в доме горели домашние вещи, мебель и частично деревянные конструкции на площади около 50 кв.м.
Во время тушения пламени спасателями было обнаружено тело 69-летнего владельца дома.
Предполагаемая причина пожара пожара - неосторожное обращение с огнем.
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