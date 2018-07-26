26.07.2018 12:15

Полицейские Харькова вернули похищенный телефон владельцу

Жертвой 22-летнего злоумышленника стал 13-летний мальчик, который во время занятия спортом на стадионе оставил личные вещи без присмотра.



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В начале июля в Шевченковский отдела полиции обратилась мать несовершеннолетнего парня с заявлением о том, что неизвестные украли у ее сына сумку, в которой находился мобильный телефон.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Начальник сектора Шевченковского ОП Олег Геращенко рассказал, что работники сектора ювенальной превенции провели ряд розыскных мероприятий с целью установления личности вора. В течение двух недель полицейские нашли телефон и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении правонарушения.

Во время следствия выяснилось, что молодой человек уже попадал в поле зрения полиции за преступление, предусмотренное ч.1 ст.309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Телефон возвращен владельцу. С родителями и ребенком работники полиции провели профилактическую беседу.

Сейчас следственные действия продолжаются. За совершение кражи 22-летнему харьковчанину грозит до 3 лет тюрьмы.