15-летний подросток получил нож в грудь на даче под Харьковом

26.07.2018 14:01

Состояние здоровья пострадавшего стабильное - средней тяжести.

24 июля в харьковскую больницу № 25 госпитализировали 15-летнего харьковчанина с проникающей колото-резаной раной грудной клетки.

О случившемся медики сообщили в полицию. Правоохранителям подросток рассказал, что в садовом товариществе, расположенном в поселке Лизогубовка, у него возникла ссора с неизвестным мужчиной, и тот ударил парня кухонным ножом в грудь.

В совершении преступления сотрудники криминальной полиции совместно с участковыми офицерами Харьковского отдела полиции разоблачили 51-летнего жителя поселка Лизогубовка. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и другие преступления.

Во время обыска его дачного домовладения полицейские изъяли 19 кустов растений конопли и две стеклянные банки, наполовину заполненные веществом растительного происхождения в измельченном и высушенном состоянии.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Следственные действия продолжаются.