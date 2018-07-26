Главная Новости Криминал и происшествия На Салтовке водитель врезался в дерево и умер в карете «скорой»
26.07.2018  17:30   

На Салтовке водитель врезался в дерево и умер в карете «скорой»

Авария произошла 25 июля в 13.13 возле дома № 10 по улице Гарибальди.


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53-летний водитель автомобиля Geely совершил столкновение с деревом, сообщили правоохранители. Как отметили в оперативной сводке ХОГА, наезд произошел из-за того, что водителю стало плохо за рулем

В результате происшествия мужчина скончался в карете скорой во время транспортировки в медицинское учреждение.

Факты события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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