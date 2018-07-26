На Салтовке водитель врезался в дерево и умер в карете «скорой»

Авария произошла 25 июля в 13.13 возле дома № 10 по улице Гарибальди.
53-летний водитель автомобиля Geely совершил столкновение с деревом, сообщили правоохранители. Как отметили в оперативной сводке ХОГА, наезд произошел из-за того, что водителю стало плохо за рулем
В результате происшествия мужчина скончался в карете скорой во время транспортировки в медицинское учреждение.
Факты события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими – возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия делами, требующими концентрации и терпения.
Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. После ночного дождя осадков больше не ожидается.
День парашютиста (скайдайвера) – праздник неофициальный, но широко отмечается среди профессионалов и любителей парашютного спорта.
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