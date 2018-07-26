Под Харьковом ВАЗ слетел в кювет, водитель умер на месте

Авария произошла 25 июля около 16.20 в селе Нижнее Соленое Боровского района.
41-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 не справился с управлением, автомобиль опрокинулся в кювет.
От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
Факт события внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают следователи.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими – возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия делами, требующими концентрации и терпения.
Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. После ночного дождя осадков больше не ожидается.
День парашютиста (скайдайвера) – праздник неофициальный, но широко отмечается среди профессионалов и любителей парашютного спорта.
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