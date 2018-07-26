Главная Новости Криминал и происшествия Бывший чиновник Госпогранслужбы решил заработать на старых связях (ФОТО)
26.07.2018  16:01   

Бывший чиновник Госпогранслужбы решил заработать на старых связях (ФОТО)

Полковник обещял за пять тысяч долларов США содействовать в решении вопроса относительно трудоустройства на одну из должностей в Госпогранслужбе.


// СБУ

Правоохранители задержали бывшего чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Харькове во время получения двух с половиной тысяч американских долларов - первой части взятки.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление действующих работников Госпогранслужбы, возможно причастных к противоправной деятельности.

Источник:   СБУ
 Тэги:  взятка, сбу, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия Благосклонность пограничников пытались купить за 60 долларов 06.07 Криминал и происшествия Очень «дорогие» документы получил на проверку инспектор Гоструда 20.06 Криминал и происшествия Преподавателя колледжа задержали на взятке от студента (ФОТО)
 
 

Видео

Без лицензий, сна и отдыха. На посту в Песочине идет проверка автоперевозчиков
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 