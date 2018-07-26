26.07.2018 16:01

Бывший чиновник Госпогранслужбы решил заработать на старых связях (ФОТО)

Полковник обещял за пять тысяч долларов США содействовать в решении вопроса относительно трудоустройства на одну из должностей в Госпогранслужбе.



// СБУ

Правоохранители задержали бывшего чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Харькове во время получения двух с половиной тысяч американских долларов - первой части взятки.



Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление действующих работников Госпогранслужбы, возможно причастных к противоправной деятельности.