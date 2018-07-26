Бывший чиновник Госпогранслужбы решил заработать на старых связях (ФОТО)

Полковник обещял за пять тысяч долларов США содействовать в решении вопроса относительно трудоустройства на одну из должностей в Госпогранслужбе.
Правоохранители задержали бывшего чиновника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в Харькове во время получения двух с половиной тысяч американских долларов - первой части взятки.
Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия, направленные на установление действующих работников Госпогранслужбы, возможно причастных к противоправной деятельности.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими – возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия делами, требующими концентрации и терпения.
Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. После ночного дождя осадков больше не ожидается.
День парашютиста (скайдайвера) – праздник неофициальный, но широко отмечается среди профессионалов и любителей парашютного спорта.
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