Мужчина выпал из окна многоэтажки на Салтовке

26 июля в 8:41 из окна 8-го этажа дома по улице Гвардейцев Широнинцев выпал 54-летний мужчина.
На месте следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина выпал из окна собственной квартиры.
Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими – возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия делами, требующими концентрации и терпения.
Тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. После ночного дождя осадков больше не ожидается.
День парашютиста (скайдайвера) – праздник неофициальный, но широко отмечается среди профессионалов и любителей парашютного спорта.
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