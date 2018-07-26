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26.07.2018  14:37   

Мужчина выпал из окна многоэтажки на Салтовке

26 июля в 8:41 из окна 8-го этажа дома по улице Гвардейцев Широнинцев выпал 54-летний мужчина.


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На месте следственно-оперативная группа выяснила, что мужчина выпал из окна собственной квартиры.

Информация о происшествии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений Московского отдела полиции, решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпал из окна, полиция, харьков
 
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