26.07.2018 17:46

В Харькове мужчина обманул «доверчевого» знакомого

Ранее судимый 36-летний злоумышленник, пользуясь доверием своего товарища, завладел его мобильным телефоном.



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Полицейские установили, что мужчина пришел в гости к знакомому и попросил хозяина дать ему мобильный телефон для срочного звонка. Под вымышленным предлогом вышел с телефоном на улицу и исчез.

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники Основянского отдела полиции установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 36-летний ранее неоднократно судимый житель города. Своими действиями мужчина нанес потерпевшему материальный ущерб на сумму почти 900 гривен.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.2 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.