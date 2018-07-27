Главная Новости Криминал и происшествия На Алексеевке женщина из ревности убила своего сожителя
27.07.2018  10:31   

На Алексеевке женщина из ревности убила своего сожителя

Сейчас злоумышленница находится под стражей.


// Нацполиция

20 июля в полицию сообщили, что в одной из квартир дома по улице Штурмовой обнаружен труп 63-летнего мужчины.

Как установили правоохранители, накануне в этой квартире сожители употребляли спиртные напитки. Между умершим и 50-летней женщиной возникла ссора на почве ревности. Она схватила нож и ударила мужчину в грудь. После этого они легли спать, а утром мужчина скончался.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.07 Криминал и происшествия Харьковчанка убила сожителя и сама сдалась полиции 08.07 Криминал и происшествия Харьковчанин одним ударом убил прохожего, оскорбившего его мать 03.07 Власть Прокуратура передала в суд дело бывшей тещи, которую подозревают в заказе убийства зятя
 
 

Видео

Адвокаты Геннадия Кернеса заявили о давлении активистов на суд Полтавы и попытку дискредитировать судью Антонова
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 