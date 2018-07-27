27.07.2018 10:31

На Алексеевке женщина из ревности убила своего сожителя

Сейчас злоумышленница находится под стражей.



// Нацполиция

20 июля в полицию сообщили, что в одной из квартир дома по улице Штурмовой обнаружен труп 63-летнего мужчины.



Как установили правоохранители, накануне в этой квартире сожители употребляли спиртные напитки. Между умершим и 50-летней женщиной возникла ссора на почве ревности. Она схватила нож и ударила мужчину в грудь. После этого они легли спать, а утром мужчина скончался.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.



В настоящее время злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.



Следственные действия продолжаются.