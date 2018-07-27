На Алексеевке женщина из ревности убила своего сожителя

Сейчас злоумышленница находится под стражей.
20 июля в полицию сообщили, что в одной из квартир дома по улице Штурмовой обнаружен труп 63-летнего мужчины.
Как установили правоохранители, накануне в этой квартире сожители употребляли спиртные напитки. Между умершим и 50-летней женщиной возникла ссора на почве ревности. Она схватила нож и ударила мужчину в грудь. После этого они легли спать, а утром мужчина скончался.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время злоумышленницы сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
Следственные действия продолжаются.
Экономия и расчетливость в финансовых делах помогут прожить этот день без потерь. Зато удачное время заняться учебой, обустройством дома, творчеством – все это сулит вам успех.
Ясная погода продержится немного, уже днем небо покроется облаками. В городе без существенных осадков, по области кратковременные дожди.
«Виновниками торжества» выступают администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов и другие «бойцы невидимого фронта».
влажн.:
давл.:
ветер: